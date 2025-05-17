Sakarya'da Fuhuş Operasyonu: 2 Şahsa İşlem Yapıldı

Sakarya'da Fuhuş Operasyonu: 2 Şahsa İşlem Yapıldı
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Serdivan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 1'i kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 2 şahse işlem yapıldı. Fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 1'i kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 2 şahsa işlem yapıldı.

Sakarya'da fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik operasyonlar sürüyor. Ekiplerce Serdivan ilçesinde yapılan operasyonda, fuhuş yaptığı tespit edilen 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplam 2 şahsa işlem yapıldı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen ikametin mühürlenmesi için ise Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele komisyonuna sunuldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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