Sakarya'da Fındık Tarlasında Düşen İşçi Kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık tarlasında çalıştığı esnada dengesini kaybederek dereye düşen kişiyi kurtarabilmek için ekipler seferber oldu.

Olay, Çatalövez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık tarlasında filiz alan Hasan A., dengesini kaybederek dereye düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA