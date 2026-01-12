Hendek'te minibüs kasasındaki göçmenleri polis yakaladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde minibüste deterjan kutuları arasında saklanmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen minibüs Hendek ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada deterjan kutuları arasında saklanmaya çalışılan 6 Afganistan uyruklu şahıs yakalanarak deport edildi. Sürücü R.A. (46) adli mercilerce tutuklanırken şahsın kullandığı araca 23 bin 444 lira idari ve trafikten men cezası uygulandı. - SAKARYA