Sakarya'da Düzensiz Göçmen Tacirine Operasyon: 9 Göçmen Yakalandı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yapılan operasyonda yabancı uyruklu sürücünün kullandığı cipte toplam 9 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yabancı uyruklu şahsın kullandığı cipte 9 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu Hendek ilçesi geçişinde M.A. (29) isimli yabancı uyruklu şahsın sürücülüğünü yaptığı Toyota marka cipi durdurdu. Araçta kontrol gerçekleştiren ekipler, bagaja saklanmış olanlar dahil toplamda 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA