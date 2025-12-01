Sakarya'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Sakarya'da drift yaparak hem kendi hem de diğer sürülerin canını hiçe sayan sürücüye, 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de 2 ay süreyle geri alındı.

Sakarya'da yol üzerinde drift yapan aracın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde aracı ve sürücüyü tespit ederek Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi'nde durdurdu. Sürücü R.A.Y.'ye, drift attığı için 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi de 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı. - SAKARYA