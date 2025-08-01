Sakarya'da Dönel Kavşakta Motokurye Kazası

Sakarya'da Dönel Kavşakta Motokurye Kazası
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motokurye hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dönel kavşak içinde otomobil ile çarpışan motokurye hafif şekilde yaralandı.

Erenler ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan dönel kavşakta meydana gelen kazada, otomobil ile motokurye çarpıştı. Kaza sebebiyle motokurye hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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