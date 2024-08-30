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Sakarya'da Denizde Boğulan 78 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren 78 yaşındaki Dursun Uludağ, gözden kayboldu. Cankurtaran ekipleri tarafından bulunan Uludağ, yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı. Yakınları sinir krizleri geçirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde boğulan 78 yaşındaki adam, dakikalarca yapılan kalp masajına rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği denizde bir anda gözden kaybolan Dursun Uludağ (78) için cankurtaran ekipleri seferber oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Su altı ve üstünde yapılan aramalar neticesinde bulunan yaşlı adam, sahile getirildi. Burada dakikalarca kalp masajı yapılan Uludağ, hayata döndürülemedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Uludağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alan yakınları ise bölgede sinir krizleri geçirdi. Savcı incelemesinin ardından Uludağ'ın cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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