Haberler

Sakarya Karasu'da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu

Sakarya Karasu'da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde çıplak erkek cesedi bulundu. Ekiplerin incelemesi neticesinde cansız bedenin 27 yaşındaki Yunus Tufan'a ait olduğu belirlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'nde sahilde dolaşan vatandaşlar, kumun üzerinde çıplak halde hareketsiz yatan erkeği görerek durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

CESEDİN KİME AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme neticesinde cesedin, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 27 yaşındaki Yunus Tufan'a ait olduğu belirlendi.

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tufan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas'ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! Hamas detayı dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürcistan'da yer yerinden oynadı, protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalıştı

Komşuda yer yerinden oynadı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastılar
Araç kiralama devi resmen satıldı

Türkiye'nin araç kiralama devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.