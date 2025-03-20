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Sakarya'da Cinayet ve Kurşunlama Olayları: Polis Soruşturma Başlattı

Sakarya'da Cinayet ve Kurşunlama Olayları: Polis Soruşturma Başlattı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir cinayet ve kurşunlama olayları yaşandı. Bir markette gerçekleşen cinayet sonrası, aynı bölgede başka iş yerleri de kurşunlandı. Olaylarla ilgili olarak polis geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşanan hareketli dakikalarda iki iş yeri kurşunlandı, bir kişi cinayete kurban gitti. Yaşanan olayların bağlantılı olduğunu değerlendiren polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Serdivan ilçesinde 3 farklı konumda hareketli dakikalar yaşandı. İlçede bulunan bir markette cinayet işlendi. Aynı dakikalarda cinayetin işlendiği bölgede bir market ve Cadde54 içerisinde bulunan bir gayrimenkul ofisi kurşunlandı. Yaşanan olayların bağlantılı olduğunu düşünen ekipler, hususa ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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