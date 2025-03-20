Sakarya'da Cinayet ve Kurşunlama Olayları: Polis Soruşturma Başlattı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşanan hareketli dakikalarda iki iş yeri kurşunlandı, bir kişi cinayete kurban gitti. Yaşanan olayların bağlantılı olduğunu değerlendiren polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Serdivan ilçesinde 3 farklı konumda hareketli dakikalar yaşandı. İlçede bulunan bir markette cinayet işlendi. Aynı dakikalarda cinayetin işlendiği bölgede bir market ve Cadde54 içerisinde bulunan bir gayrimenkul ofisi kurşunlandı. Yaşanan olayların bağlantılı olduğunu düşünen ekipler, hususa ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. - SAKARYA