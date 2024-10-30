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Sakarya'da Çelme Olayında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kavgada çelme takılarak yere düşen ve otomobilin çiğneyerek ölümüne neden olduğu 21 yaşındaki gencin olayına ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Ölümle neticelenen çelme olayında 3 şüpheli adliyede

Olayda, iş yeri sahibi ve kardeşi de gözaltına alındı: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavgadan kaçarken çelme takılarak düşürülen ve üzerinden otomobil geçmesi neticesinde hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kavganın çıktığı alkollü eğlence mekanı sahibi ve kardeşi de gözaltına alındı. Olayda toplam gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

24 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir alkollü eğlence mekanına müşteri olarak gelen 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek ile başka bir müşteri T.K. arasında başlayan kavga sokağa taştı. Olay esnasında kalabalık gruptan kaçan Hilmi Tunahan Çiçek, alkollü eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen A.Ö. tarafından çelme takılarak yola düşürüldü. Bu esnada caddeden geçen Y.F. idaresindeki 54 TK 633 plakalı otomobil, yere düşen Çiçek'i ezdi ve kaldırımdan yola inen yabancı uyruklu A.R.'ye çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan Çiçek, 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Çiçek'in cenazesi, dün Serdivan ilçesi Yazlık Karaboğaz Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Olay anı saniye saniye kamerada

Gencin ölümüne sebep olan olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hilmi Tunahan Çiçek'in üzerine koşan kalabalık gruptan kaçması, gruptan birinin Çiçek'e çelme takarak yola düşürmesi ve o esnada caddeden geçen otomobilin Çiçek ile kaldırımdan yola inen A.R.'ye çarpması yer aldı.

Adli kontrolle serbest kalmışlardı, yeniden gözaltına alındılar

Konuya ilişkin yapılan çalışmada otomobil sürücüsü Y.F. ve T.K. isimli kişiler gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek'in 4 gün sonra ölüm haberinin ardından Cumhuriyet Savcılığı 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde çelmeyi takan ve alkollü eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen A.Ö. ile yabancı uyruklu R.R.K. ve Çiçek ile kavga eden müşteri T.K. gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Öte yandan, kavganın yaşandığı alkollü eğlence mekanı sahibi M.P. ile kardeşi M.P.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Sakarya'da Çelme Olayında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa

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