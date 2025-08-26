Sakarya'da Çekme Belgeli Otomobil Başka Plakayla Yakalandı

Sakarya'da Çekme Belgeli Otomobil Başka Plakayla Yakalandı
Akyazı ilçesinde trafik ekipleri, başka bir aracın plakasını taşıyan çekme belgeli otomobili durdurdu. Sürücü, gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çekme belgeli otomobil, başka bir aracın plakasıyla dolaşırken yakalandı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, İnönü Mahallesi 7005. Sokak'ta devriye görevi sırasında şüphelendikleri Tofaş marka aracı durdurdu. Yapılan sorgulamada aracın plakasının başka bir otomobil üzerinde kayıtlı olduğu, aracın ise trafikten çekme belgeli olduğu ortaya çıktı. Sürücü gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken, araç üzerindeki plakalar sökülerek emniyete teslim edildi, otomobil ise yediemin otoparkına çekildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
