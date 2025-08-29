Sakarya'da Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Geyve ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaçam Mahallesi'nde bulunan bir boya fabrikasında saat 20.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı fabrikadaki yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
