Sakarya'da 5 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Erenler ilçesinde narkotik polisinin takibi sonucu 5 kişiye uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. 57 kilogram bonzai üretilebilecek hammadde ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde A.G. (39) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şüpheliyi fiziki ve teknik takibe alan ekipler, yürütülen takip esnasında şüpheli A.G.'nin 5 şahsa uyuşturucu madde sattığı suçüstü tespit edildi. Bunun üzerine narkotik timleri, şahsın ikametine baskın düzenledi. Yararlanılan adreste yapılan detaylı aramalarda; 57 kilogram bonzai maddesi üretilebilecek miktarda olan 52 parça halinde satışa hazır 19 gram hammadde (a-m 2201 Sentetik Cannabinoid), 1 adet hassas terazi ve 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli A.G., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
