İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi'de akılalmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; bölgeden alevlerin yükseldiğini gören ve sanayide bulunan dükkanının yandığını düşünen Ahmet Yılmazkaya, olay yerine gitti. Bir vatandaşın otomobil yaktığını gören Yılmazkaya bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda almaya başladı.

"TAKSİTİNİ ÖDEMEDİĞİM ARABAYLA GEZMEKTEN UTANIYORUM"

Bu esnada otomobilini İsrail zulmüne tepki çekmek için yaktığını öne süren ve ismi öğrenilemeyen vatandaş, "Kahrolsun İsrail" tepkisiyle Yılmazkaya'nın yanına geldi. Vatandaş, "Rabbim benim niyetimi biliyor. Doğruluk, Allah'ın yer yüzündeki kılıcıdır, neye vurursa onu keser. Taksitle aldığım ve daha taksitini ödemediğim arabayla gezmekten utanıyorum. Ben bunu o zulüm için yakıyorum" diye konuştu.