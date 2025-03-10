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Sakarya'da Bipolar Bozukluğu Olan Şahıs Okul Müdürünün Boğazını Kesti

Sakarya'da Bipolar Bozukluğu Olan Şahıs Okul Müdürünün Boğazını Kesti
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Ferizli ilçesinde bipolar bozukluğu olan 40 yaşındaki M.H., okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti. Müdürün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bipolar bozukluğu olan 40 yaşındaki şahıs, okul zilinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okul müdürünün boğazını kesti.

Rüveyde Güneş İlk-Ortaokulu'nun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olan M.H. (40) isimli şahıs, okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okula gitti. Müdürün odasına kadar giden M.H. elindeki bıçakla 37 yaşındaki okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı müdür, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan okul müdürünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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