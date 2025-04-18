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Sakarya'da Belgede Sahtecilikten 36 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da Belgede Sahtecilikten 36 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, 34 ayrı suçtan toplamda 36 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası bulunan A.C.Ç. isimli şüpheliyi kontrol noktasında yakaladı. Ekipler, güven ortamını sağlamak adına denetimlerine devam ediyor.

Belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları dahil 34 ayrı suçtan toplamda 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yapılan kontrol noktasındaki denetimde yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde huzur ile güven ortamının sağlanması adına denetim ve çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Serdivan ilçesindeki uyguluma noktasında GBT kontrolü sırasında başta belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları olmak üzere 34 ayrı suçtan toplam 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.C.Ç. (31), isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Hususa ilişkin çalışma başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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