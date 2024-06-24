Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Balık Tutarken Taşa Sıkışan Adam Boğularak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balık tutmaya gittiği nehirde taşa eli sıkışan bir adam boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından ekipler inceleme başlattı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balık tutmaya gittiği nehirde taşa eli sıkışan adam boğularak hayatını kaybetti.

Karalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yusuf Tunca, balık tutmak için nehir kıyısına gitti. Burada eliyle balık tuttuğu esnada taşa sıkışan Tunca, yaklaşık 40 santimetre suda boğularak hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında Tunca'nın cenazesini hastane morguna sevk etti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Kocaali Sakarya Acil Durum Suç 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

 Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

 CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

 Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title