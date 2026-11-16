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Sakarya'da aranan şahıslara yönelik bir aylık operasyonda 390 kişi yakalandı

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Sakarya'da aranan şahıslara yönelik bir aylık operasyonda 390 kişi yakalandı
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 ayda aranan şahıslara yönelik operasyon ve denetimlerinde 390 kişi yakalandı. İfadeye yönelik aranan 263 şahıs gözaltına alınırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar adli makamlara sevk edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde toplam 390 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen bir aylık çalışmalar neticesinde ifadeye yönelik aranan 263 şahıs gözaltına alındı. Çalışmalarda ayrıca 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 100 şahıs ile 5-10 yıl arası cezası bulunan 22 şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 25 yıl, 10 yıl 5 ay ve 10 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, "dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 4 ay cezası bulunan 1 şahıs ile "fuhşa yer temini veya aracılık etme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 390 aranan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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