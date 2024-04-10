Sakarya'da Araba Sebebiyle Çıkan Kavgada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde aile içerisinde 'araba' sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden karı-koca Pamukova'da son yolculuklarına uğurlandılar.

Acı olay, dün akşam 22.10 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde bulunan Hantek Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Çelik ailesi içinde mal varlığı sebebiyle kavga çıktı. İkinci katta bulunan evde meydana gelen kavgada Mevlüt Çelik, silah ile üvey annesi Melek Çelik (37) ve babası Vahdettin Çelik'i (66) öldürdü. Olayın ardından evin bulunduğu site içerisinde sokakta Mevlüt ve Selçuk Çelik isimli iki kardeş arasında yaşanan kavga esnasında Selçuk Çelik, ağabeyi Mevlüt'ü kesici alet ile öldürdü. Bu esnada Mevlüt Çelik'in silahından çıkan kurşun, Selçuk Çelik'i omzundan yaraladı. Hayatını kaybeden 3 kişi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Karı-koca son yolculuğuna uğurlandı

Hastanedeki işlemleri tamamlanan karı-koca Pamukova ilçesinde bulunan Hacı Bayram Halil Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandılar. Öte yandan aile katliamının yaşandığı evden, kan donduran görüntülerin de ortaya çıktığı olayın, Mevlüt ve Selçuk kardeşlerin ortak aldığı 'araba' yüzünden çıktığı iddia edildi. - SAKARYA