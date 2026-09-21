Sakarya'da Adapazarı ve Sapanca'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde "Sokaklar Güvende" uygulaması çerçevesinde üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda M.T. (41), Ö.T. (43), M.N. (30), Y.E.A. (29), A.Y. (37) ve A.U. (25) isimli 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 7 parça halinde toplam 184 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid maddesi, 260 gram metamfetamin, 200 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen tütün ve 0,85 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Ele geçirilen 184 gram A-M 2201 sentetik kannabinoid maddesinin yaklaşık 552 kilogram bonzai üretiminde kullanılabilecek miktara karşılık geldiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı