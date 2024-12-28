Sakarya'da 3 Metre Yükseklikteki Alt Geçide Tır Sıkıştı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 3 metre yükseklikteki alt geçide bu kez ise bir tır sıkıştı. Kaza sebebi ile alt geçit bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde alt geçitte meydana geldi. Daha öncesinde benzeri birçok kazanın meydana geldiği 3 metre yüksekliğindeki alt geçide bu kez ise tır sıkıştı. Geçidin tavanına takılan kamyonetin kupa kısmı hasar aldı. Kaza sebebi ile alt geçit bir süre trafiğe kapandı. - SAKARYA