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Sakarya'da 3 Katlı Evde Yangın Çıktı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir 3 katlı evin son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

3 katlı evin son katı alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı evin son katı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Seyfeler Mahallesi 13005. Sokak'ta meydana gelen olayda, O.O.'ya ait 3 katlı evin son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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