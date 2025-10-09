Sakarya'da 21 Haftalık Denetimle 42 Silah Ele Geçirildi
Sakarya'da yapılan 21 haftalık denetim ve kontrollerde 42 silah ve 371 fişek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, asayişi sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri, şehirde denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Bu çerçevede, son 1 haftada yapılan denetim ve kontrollerde 7 tüfek, 23 ruhsatsız tabanca, 8 kuru sıkı tabanca, 4 kesici alet ile 371 fişek ele geçirildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa