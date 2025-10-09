Haberler

Sakarya'da 21 Haftalık Denetimle 42 Silah Ele Geçirildi

Sakarya'da yapılan 21 haftalık denetim ve kontrollerde 42 silah ve 371 fişek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, asayişi sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.

Sakarya'da polis ekiplerince yapılan 21 haftalık denetim ve kontrollerde 42 silah ve 371 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri, şehirde denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Bu çerçevede, son 1 haftada yapılan denetim ve kontrollerde 7 tüfek, 23 ruhsatsız tabanca, 8 kuru sıkı tabanca, 4 kesici alet ile 371 fişek ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
