Sakarya'da 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 kilo sentetik cannabinoid maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Sakarya'da 18 kilo uyuşturucu yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı
SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kilo sentetik cannabinoid maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sapanca ilçesinde yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 18 kilo 910 gram sentetik cannabinoid maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 TL nakit para ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa