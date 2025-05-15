Sakarya'da 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Sakarya'da 18 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 kilo sentetik cannabinoid maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'da 18 kilo uyuşturucu yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kilo sentetik cannabinoid maddesi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sapanca ilçesinde yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 18 kilo 910 gram sentetik cannabinoid maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 TL nakit para ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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