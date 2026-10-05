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Sakarya Akyazı'da kaçan araçta uyuşturucu bulundu, sürücüye 500 bin lira ceza kesildi

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Sakarya Akyazı'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan araç, 15 dakikalık takibin ardından durduruldu ve araçta metamfetamin ile esrar ele geçirildi. Sürücüye yaklaşık 500 bin lira ceza uygulanırken, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve 15 dakikalık takibin ardından yakalanan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve yaklaşık 500 bin lira trafik cezası uygulanan sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "Yahyalı Yeni Bağlantı Yolu" üzerinde şüpheli bir araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan otomobil, polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren takibi neticesinde Ömercikler Mahallesi 8036 Sokak üzerinde durduruldu. Araçta bulunan S.Ö. (49) ve Ö.T. (56) isimli şahısların yapılan kaba üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Otomobilin vites önündeki konsol kısmında yapılan kontrolde ise 0,92 gram ile 0,58 gram metamfetamin, 0,97 gram ile 0,64 gram esrar ve 0,39 gram tütün-esrar karışımı ele geçirildi.

Yarım milyon cezai işlem uygulandı

Şüpheliler ve araç, işlemleri yapılmak üzere Atatürk Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Sürücü S.Ö.'ye trafik kurallarını ihlal etmekten yaklaşık 500 bin lira cezai işlem uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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