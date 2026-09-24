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Sakarya Adapazarı'nda köpek vatandaşı ayaklarından ısırdı, anlar kameraya yansıdı

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Sakarya Adapazarı'nda köpek vatandaşı ayaklarından ısırdı, anlar kameraya yansıdı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zinciri kopuk köpek, yolda yürüyen vatandaşa saldırıp ayaklarından ısırarak çekti. Araçlar korna çalarak köpeği uzaklaştırmaya çalışırken vatandaş hastanede tedavi edilip taburcu edildi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde zinciri kopuk köpek, yolda yürüyen vatandaşa saldırdı. Vatandaşın ayaklarından ısırarak çeken köpeği araçlar korna çalarak uzaklaştırmaya çalışırken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Karasu yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Zinciri kopuk vaziyette ortalıkta dolaşan köpek, yolda yürüyen K.K. isimli vatandaşa saldırdı. Vatandaşı ayaklarından ısırarak çeken köpeği araçlar korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştı. Köpekten kurutulan vatandaş, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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