Şaka yapmak için çarptı, arkadaşının diz kapağını kırdı

Şaka yapmak için çarptı, arkadaşının diz kapağını kırdı
Güncelleme:
Şaka yapmak için çarptı, arkadaşının diz kapağını kırdı
İzmir'de yaşandığı öğrenilen bir olay bir kişi, şaka amaçlı olarak arkadaşının üzerine araba sürdü. Sürücünün, arabayla hafif çarptığı arkadaşının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken; o anlar kameralarca kaydedildi.

Şaka yapmak amacıyla arkadaşına aracıyla çarpan bir sürücü, arkadaşının diz kapağını kırarken; o anlar kameralarca kaydedildi.

İzmir'de yaşandığı belirtilen olayda, bir sürücü yolda bekleyen arkadaşının üzerine şaka amacıyla aracını sürdü. Araçla arkadaşına çarpan sürücü istemeden arkadaşına zarar verdi.

DİZ KAPAĞI KIRILDI

Sürücünün, arabayla hafif çarptığı arkadaşının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
