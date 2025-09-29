Şaka yapmak için çarptı, arkadaşının diz kapağını kırdı

Şaka yapmak amacıyla arkadaşına aracıyla çarpan bir sürücü, arkadaşının diz kapağını kırarken; o anlar kameralarca kaydedildi.

İzmir'de yaşandığı belirtilen olayda, bir sürücü yolda bekleyen arkadaşının üzerine şaka amacıyla aracını sürdü. Araçla arkadaşına çarpan sürücü istemeden arkadaşına zarar verdi.

DİZ KAPAĞI KIRILDI

Sürücünün, arabayla hafif çarptığı arkadaşının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.