Şaka yapmak için çarptı, arkadaşının diz kapağını kırdı
İzmir'de yaşandığı öğrenilen bir olay bir kişi, şaka amaçlı olarak arkadaşının üzerine araba sürdü. Sürücünün, arabayla hafif çarptığı arkadaşının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken; o anlar kameralarca kaydedildi.
İzmir'de yaşandığı belirtilen olayda, bir sürücü yolda bekleyen arkadaşının üzerine şaka amacıyla aracını sürdü. Araçla arkadaşına çarpan sürücü istemeden arkadaşına zarar verdi.
DİZ KAPAĞI KIRILDI
Sürücünün, arabayla hafif çarptığı arkadaşının diz kapağının kırıldığı öğrenilirken; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa