Saimbeyli'de baraja düşen araç sürücüsü kayboldu

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil baraja düştü. Sürücüyü bulma çalışması başlatıldı.

Enerji şirketinde şef olarak çalışan ve sabah 07.00'de ise gitmek için evden çıkan İbrahim Özden, mesai başlamasına rağmen işe gelmedi. Bunu üzerine arkadaşları ulaşmaya çalıştı. Ancak bir türlü ulaşılamayınca ailesine haber verildi. Özden'in ailesi sabah işe gitmek için evden ayrıldığını söyledi. Bu bilgi üzerine yakınlarının ve Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu Özden'in kullandığı otomobilin, Yardibi köyü ile Değirmenciuşağı köyünü birbirine bağlayan Gökkaya Baraj ve Hidroelektrik Santrali Gölü üzerindeki köprüye girerken köprü girişinden baraj gölüne düştüğü belirlendi. Otomobilin barajdan çıkartılması ve sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.