Kırşehir'de sahte plaka ve egzoz denetimi: Motosiklet trafikten men edildi
Kırşehir'de trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, sahte plaka, mevzuata aykırı egzoz sistemi ve sürücü belgesiz kullanım tespit edilen bir motosiklet 30 gün trafikten men edilirken, sürücü Y.B.'ye idari para cezası uygulandı.
Kırşehir'de trafik ekipleri denetimlerde aykırı egzoz sistemi kullanıldığı ve sürücü belgesiz kullanıldığı tespit edilen motosiklet trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimlerde, sahte plaka takıldığı, mevzuata aykırı egzoz sistemi kullanıldığı ve sürücü belgesiz araç kullanıldığı belirlenen motosiklet hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde Y.B. isimli şahsa, Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı