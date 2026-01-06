Haberler

Aranan şahıs sahte kimlik ile yakalandı

Aranan şahıs sahte kimlik ile yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de yol kontrolü yapan jandarma, sahte kimlik kullanarak yakalanan G.A.'nın toplam 24 yıl hapis cezası ile arandığını tespit etti. Şahıs, jandarmadaki işlemlerin ardından tutuklandı.

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde, aranan bir şahıs sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Özkonak beldesi içerisinde trafik uygulaması sırasında bir aracı durdurdu. Yapılan plaka sorgusunda aracın muayenesi olmadığını gören jandarma ekipleri, şahsın aracını müsait bir yere çekmesini istedi. Şahsın kimliğini alan jandarma ekipleri kimlikte bulunan fotoğrafın şahsa benzemediğini fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma personeli şahsın gösterdiği kimliğin kardeşine ait olduğunu ve şahsın arama kaydı olduğunu fark etti. Kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı tespit edilen G.A. isimli şahsın; 'yol kesmek suretiyle silahlı birden fazla yağma', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma', 'nitelikli hırsızlık' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçları olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan 24 yıl 15 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Ünlü oyuncu doktor hatası yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Ünlü oyuncu doktor hatası yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba