Aranan şahıs sahte kimlik ile yakalandı

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde, aranan bir şahıs sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Özkonak beldesi içerisinde trafik uygulaması sırasında bir aracı durdurdu. Yapılan plaka sorgusunda aracın muayenesi olmadığını gören jandarma ekipleri, şahsın aracını müsait bir yere çekmesini istedi. Şahsın kimliğini alan jandarma ekipleri kimlikte bulunan fotoğrafın şahsa benzemediğini fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma personeli şahsın gösterdiği kimliğin kardeşine ait olduğunu ve şahsın arama kaydı olduğunu fark etti. Kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı tespit edilen G.A. isimli şahsın; 'yol kesmek suretiyle silahlı birden fazla yağma', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma', 'nitelikli hırsızlık' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçları olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan 24 yıl 15 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR