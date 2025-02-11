Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da elebaşılığını K.U.'nun yaptığı sahte ilaç imalatçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-10" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyona ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte kanser ilaçları ele geçirildiğini aktardı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, "Operasyonda; sahte İlaç İmalatçısı 8 Şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı.2'si hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadesini kullandı. Operasyonlar sonucu 5 milyon adet sahte ilaç, 100 bin adet boş ilaç kutusu, 32 bin adet marka etiketi,9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinesi,350 kg toz ham madde ve60 bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya, "Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Sahte İlaç Üretimi Yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." dedi.