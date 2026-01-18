Haberler

İzmir'de 15 milyonluk 'sahte uzlaştırmacı' vurgunu: 15 tutuklama

Güncelleme:
İzmir merkezli bir suç örgütüne yönelik operasyonda, sahte kadın profilleriyle cinsel içerikli görüntülerini elde eden kişilere karşı düzenlenen operasyonda 15 kişi tutuklandı. Suç örgütü, 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp mağdurlardan haksız kazanç sağlıyordu.

İzmir merkezli 9 ilde, sahte kadın profilleriyle cinsel içerikli görüntülerini ele geçirdikleri vatandaşları kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, liderliğini A.S.G.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, 2024 yılı içerisinde ülke genelinde 235 vatandaşla sahte kadın profilleri üzerinden iletişim kurarak cinsel içerikli görüntülerini temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, görüntülerini elde ettikleri mağdurları daha sonra kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp aradıkları tespit edildi. Mağdurlara "Cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" diyerek korku ve panik oluşturan şüphelilerin, 'uzlaştırma ücreti' adı altında toplam 15 milyon TL'den fazla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Ekipler, 13 Ocak günü İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
