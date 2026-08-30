Tek başına bir takım: Victor Osimhen

Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında sergilediği performansla takım için ne kadar kritik bir rol üstlendiğini bir kez daha kanıtladı.

HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA YILDIZ

Mücadelede 1 asist yapan ve kendi kazandırdığı penaltıyı gole çeviren yıldız santrfor, hücum hattındaki etkisinin yanı sıra savunmadaki katkısıyla da maça damga vurdu. Karşılaşmanın son saniyelerinde gelişen Göztepe atağında topu kale önünden çıkararak kritik bir hamleye imza atan Osimhen, galibiyetin mimarlarından biri oldu.

3 MAÇTA 5 GOL

Göztepe karşısında fileleri havalandıran Nijeryalı forvet, bu golle birlikte Süper Lig’de çıktığı ilk 3 haftada 5 gole ulaşarak sezona fırtına gibi bir başlangıç yapmış oldu.