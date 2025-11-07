Sahte Falcı ve Medyumlara Operasyon: 42 Tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya ve internet siteleri üzerinden "fal", "büyü", "medyum" gibi ibarelerle faaliyet gösterip vatandaşların dini duygularını istismar eden 42 şüpheli tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu, bazı kişilerin "fal", "büyü", "medyum" gibi ibarelerle kurdukları sahte hesaplar ve web siteleri üzerinden iletişime geçtikleri 56 mağdurdan yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde ettiklerini, sonrasında da mağdurları sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para vermeye zorladıklarını belirledi. Soruşturma çerçevesinde yapılan finansal analizler sonucu 104 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 10'unun cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. İstanbul merkezli olarak 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan 85 şüpheliden 14'ü emniyetten, 16 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 55 şüpheli ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik ifadelerinin ardından 42 şüpheli tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL