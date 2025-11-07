Haberler

Sahte Falcı ve Medyumlara Operasyon: 42 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden 'fal', 'büyü' ve 'medyum' gibi ibarelerle dolandırıcılık yapan 42 şüpheli tutuklandı. 56 mağdurdan yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya ve internet siteleri üzerinden "fal", "büyü", "medyum" gibi ibarelerle faaliyet gösterip vatandaşların dini duygularını istismar eden 42 şüpheli tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu, bazı kişilerin "fal", "büyü", "medyum" gibi ibarelerle kurdukları sahte hesaplar ve web siteleri üzerinden iletişime geçtikleri 56 mağdurdan yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde ettiklerini, sonrasında da mağdurları sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para vermeye zorladıklarını belirledi. Soruşturma çerçevesinde yapılan finansal analizler sonucu 104 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 10'unun cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. İstanbul merkezli olarak 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan 85 şüpheliden 14'ü emniyetten, 16 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 55 şüpheli ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik ifadelerinin ardından 42 şüpheli tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü

Mucize gibi olay! Kendi kendine yanan ateş dualarla söndü
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.