Sahte e-imza davasında karar çıktı: Elebaşı Ziya Kadiroğlu 116 yıl 3 ay hapis cezası aldı

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilere ait elektronik imzaların taklit edilerek sahte belge düzenlendiği iddiasıyla 29'u tutuklu 286 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, elebaşı Ziya Kadiroğlu'nu 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada 'örgüt elebaşı Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi bu celse kararı okuyacağını ifade etti. Kararı açıklayan mahkemece 257 sanık hakkında mahkumiyet, 29 sanık hakkında beraat kararı verildi. Suç örgütü kurucusu ve lideri olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu, 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, örgüt yapılanması içerisinde yer aldıkları belirtilen sanıklar hakkında da farklı oranlarda hapis cezaları verdi. Buna göre; Sanıklar Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan, Mıhyeddin Yakışır ve Yalçın Maraşlı 94 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Ali Çiçekli 86 yıl 6 ay, Taner Dağhan 53 yıl 7 ay, Yaren Özkarakaş 44 yıl 9 ay, Gülseren Üstün 40 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Ayrıca Fuat Tanış Arslan 38 yıl 5 ay, Oğuz Deniz 31 yıl 5 ay, Oğuzhan Ercan 36 yıl 11 ay ve İbrahim Akyüz 31 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Dosya kapsamında tutuklu bulunan 29 sanıktan 15'inin, örgüt lideri ve üyeleriyle birlikte hükümle beraber tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Diğer 14 sanık hakkında ise mahkeme, hükümle birlikte tahliye kararı verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
