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Araç kiralamak isteyen 51 vatandaş 5 milyon 970 bin TL dolandırıldı: 6 tutuklama

Araç kiralamak isteyen 51 vatandaş 5 milyon 970 bin TL dolandırıldı: 6 tutuklama
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Kayseri'de bir vatandaşın 87 bin TL dolandırılması üzerine başlatılan soruşturmada, sahte araç kiralama sitesiyle Türkiye genelinde 51 kişinin toplam 5 milyon 970 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, 6'sı tutuklandı.

Kayseri'de araç kiralamak isteyen bir vatandaşın internet sitesi üzerinden 87 bin TL dolandırılması üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışmalarda; aynı site üzerinden Türkiye genelinde 51 vatandaşın toplam 5 milyon 970 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Mağduriyete yol açan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda Mersin, Aydın ve İzmir'de 3'er şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de site üzerinden araç kiralamak isteyen bir vatandaş 87 bin TL dolandırıldı. Vatandaşın şikayeti üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte bir site üzerinden insanların dolandırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, şüpheli şahısların Türkiye'de resmi araç kiralama sitelerinin benzerlerini yaparak araç kiralamak isteyen vatandaşları gerçek kullanıcısı bilinmeyen mobil hatlar kullanarak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, Türkiye genelinde toplamda 51 vatandaşı 5 milyon 970 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, Mersin, Aydın ve İzmir illerinde 3'er olmak üzere toplamda 9 şüphelinin yakalanması için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet cep telefonu ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan adliyeye sevk edilen 9 şahıstan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mersin, Aydın ve İzmir Emniyet Müdürlüğü personellerine ortak çalışmalarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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