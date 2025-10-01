Haberler

Sahte Altın Dolandırıcıları Aksaray'da Yakalandı

Sahte Altın Dolandırıcıları Aksaray'da Yakalandı
İstanbul'dan Isparta'ya uzanan sahte altın dolandırıcıları, Aksaray'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada çok sayıda sahte altın ele geçirildi.

İstanbul'dan Isparta'ya uzanan sahte altın dolandırıcıları, Aksaray ve Isparta polisinin ortak operasyonunda Aksaray'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan başlayıp Isparta'da kuyumcuları dolandıran şebekenin Aksaray istikametine geldiği bilgisine ulayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri E-90 Karayolunda, 34 HZC 244 plakalı aracın gelmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Araç durdurulurken, araçta bulunan Ümit Ö. (43) ve Engin Can A. (22) isimli şahıslar gözaltına alındı. Savcılık kararı ile İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çektirilen araçta yapılan aramada çok sayıda altın görünümlü sahte bilezik ve kolye ele geçirildi. Şüphelilerin sahte altınları piyasaya sürerek kuyumcuları dolandırdıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Aksaray Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan iki şahıs cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
