Sahte alkol operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da polis tarafından sahte alkol imalatı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 adet 5 litrelik plastik şişe içerisinde sahte alkol, 1 adet 1 litrelik cam şişe içerisinde sahte alkol, 3 adet 4 litrelik sahte alkol hammaddesi, 9 adet 30 mililitrelik hazır aroma verici kiti ve 8 adet sahte alkol tespit kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili A.D. ve O.Ö. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı