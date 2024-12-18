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Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlere hapis şoku

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Ünlü fenomen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu hakkında bir eğlence mekanında dans ederken gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle iddianame hazırlandı.

Kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlediği partide ablası Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü. Bu anları sosyal medya hesabından yayınlanan Dilan Polat ve ablası Sinem Sıla Doğu'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"YANAĞINDAN ÖPECEĞİM SIRADA BİR ANDA DÖNÜNCE BÖYLE BİR DURUM OLUŞTU"

Şüpheli Dilan Polat'ın ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü yakın bir arkadaşının doğum gününü kutladıklarını söyleyerek, "Ablam Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez. Eğlence yerinde arkadaşlarımız video çekmişler. Muhtemelen bu durumu fark etmeden sosyal medyada yayınladılar. Bunun sonucunda da haber oldu. Ben sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplum nezdinde herkesten özür diledim. Ben de sosyal medyada paylaşımlar yaptım ancak böyle bir paylaşım yaptığımı hatırlamıyorum. Zaten böyle bir şey paylaşmam mümkün değildir. Ablam benim annem gibidir, paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır" dediği aktarıldı.

"SEVİNME NEDENİYLE MASUM BİR ÖPME"

Şüpheli Doğu ise iddianamede yer alan ifadesinde, refleks olarak 2 saniye boyunca öpüştüklerini, bu durumun kardeş olmalarının ve atlattıkları zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme olduğunu ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utandığını söylediği kaydedildi.

1'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun 'hayasızca hareketler' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildiği takdirde şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

POLAT'I ESKİ İŞ ORTAĞI DA ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan kara para soruşturmasında tahliye edilen Dilan Polat hakkında bir dava daha açıldı. Polat'ı eski iş ortağı şikayet etti. İddiaya göre Dilan Polat eşi Engin Polat'ın eski ortağı Mustafa Özyurt ile problem yaşadı. Taraflar arasında çıkan para tartışması nedeniyle ortaklık husumete dönüştü. Özyurt, sosyal medya hesaplarında ve bazı televizyon kanallarında Polat çiftinin kara para akladığını öne sürdü. Dilan Polat'ın, Özyurt'un annesini araması ve tehditler yağdırması üzerine Özyurt ailesi şikayetçi oldu. Polat'ın olay esnasında Marmara Cezaevinde olduğu ve sinkaflı sözler söylediğini kabul ettiği belirtildi. Fenomene 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dilan Polat bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlere hapis şoku
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKARAYEL:

tam muz cumhuriyeti! Ya kime ne? Kime bir zararlari oldu da bosuna enerji harciyorsunuz.

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