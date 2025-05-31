Sahipsiz Köpekler Park Halindeki Araca Saldırdı

Sahipsiz Köpekler Park Halindeki Araca Saldırdı
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Ankara Mamak'ta sahipsiz üç köpeğin park halindeki bir otomobile saldırarak maddi hasar oluşturduğu anlar otopark kamerasına yansıdı. Araç sahibi, köpeklerin zarar vermesinin ardından yetkililerden yardım bekliyor.

Sahipsiz köpek sürüsünün park halindeki araca saldırıp zarar verdiği anlar kameraya yansıdı

ANKARA - Ankara'da sahipsiz 3 köpek park halindeki araca saldırdı. Otomobilde maddi hasar oluşurken o anlar otopark kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Mamak'ta meydana geldi. Sahipsiz 3 köpek bina otoparkında duran otomobile saldırarak zarar vermeye başladı. Dakikalarca otomobile saldıran köpekler daha sonra bölgeden ayrıldı. Olay sonucu otomobilin bazı yerlerinde maddi hasar oluştu. Yaşadığı durum karşısında şaşırdığını belirten araç sahibi Ahmet Bozer ise şöyle konuştu:

"Komşumuz arabamın fotoğrafını gönderdi. Ben de bakmak için gittiğimde hasar aldığını gördüm. Başka bir durum olduğundan şüphelendim. Kamera kayıtlarına baktığımda başıboş 4 köpeğin aracımı parçaladığını gördüm. Ne için buraya kadar geldiklerini bilmiyoruz. Bu yüzden dolayı da masraf çıktı. Aracı plaklığını götürmüşler. Sağ çamurluğun bir kısmını sökmüşler. Burada çok köpek var. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Buradaki köpeklerin toplanması lazım. İnsanlara zarar verebilirler. Bu durum karşısında çok şaşırdım. İlk kez böyle bir şey başıma geldi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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