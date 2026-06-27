Şanlıurfa'da köpek saldırısında yaralanan çocuk olayıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı nedeniyle yaralanan 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık'ın olayıyla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi ve inceleme başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi Ayaklı Mahallesi'nde, 8 yaşındaki evladımız Abdulkadir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanması olayı, Bakanlığımız tarafından derin bir üzüntüyle karşılanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir. Söz konusu olaya ilişkin olarak; sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyunun huzur ve güvenliği ile çocuklarımızın emniyetinin sağlanması amacıyla süreç titizlikle yürütülecek, inceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı