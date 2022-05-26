Sahile yakın bölgedeki yılan kurtarılıp doğaya bırakıldı - Haberler

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Sahile yakın bölgedeki yılan kurtarılıp doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahile yakın bölgedeki yılan kurtarılıp doğaya bırakıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yolunu şaşırıp insanların olduğu bölgeye yaklaşan ve zararsız olan karayılan, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yakalanıp doğaya bırakıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolunu şaşırıp insanların olduğu bölgeye yaklaşan ve zararsız olan karayılan, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yakalanıp doğaya bırakıldı. İnsanlara zarar vermeyen karayılan, fareyle beslenip doğanın dengesini korumasıyla biliniyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir karayılan, yolunu şaşırıp Serik Belediyesinin hizmete sunduğu Boğazkent halk plajına girdi. Serik Belediyesine bağlı ekipler, peyzaj çalışması yaparken çöp konteynerlerinin arkasında olduğu fark edilen karayılan için hemen harekete geçtiler. İnsanlara zarar vermeyen ve fareyle beslenen karayılan, bir vatandaşın da yardımıyla bulunduğu yerden poşete alınarak ait olduğu doğaya bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Karayılanın doğaya son derece faydalı olduğunu ve korunması gerektiğini söyleyen Mevlüt Yılmaz isimli vatandaş, "Fare ile beslenip doğadaki dengenin korunmasına faydaları var. İnsanlara zarar vermez. Alıp ait olduğu yere bıraktım" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Boğazkent, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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