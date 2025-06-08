Sahilde Tartışma Kanlı Bitti: Bıçakla Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti

Sahilde Tartışma Kanlı Bitti: Bıçakla Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir sahilde gerçekleşen tartışma, bıçaklı saldırıyla sonucunu buldu. O.Ç. adlı genç, K.T. ve Niyazi Koyuncu'yu yaraladı; Koyuncu hastanede yaşamını yitirdi.

Sahilde tartışma kana bulandı

Bıçakla yaralanan adam, hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahilde oturduğu esnada tartıştığı gencin bıçak darbelerine maruz kalan adam, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Şeref Sokak'ta meydana geldi. Sahilde gezen gençlerden O.Ç., karşılaştığı K.T. ve Niyazi Koyuncu ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç., yanında taşıdığı bıçakla K.T. ve Niyazi Koyuncu'yu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Niyazi Koyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli O.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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