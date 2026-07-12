Sahilde bulduğu İHA'yı önce evinin yakınına, sonra jandarma karakoluna taşıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulduğu insansız hava aracını (İHA) cep telefonundaki yapay zeka uygulamasından bakıp "bomba yok" yanıtını alınca eşi ve torunuyla aracının bagajına yükleyerek evine götüren 63 yaşındaki Ali Çabuk, yaşananları anlattı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından patlayıcı taşımadığı belirlenen ve ekiplerin aracına sığmayan İHA, Çabuk'un kendi aracıyla karakola taşındı.

Olay, Karasu ilçesi Camitepe Mahallesi sahilinde dün meydana geldi. Sabah saatlerinde eşi ve torunuyla arazi aracı ile gezintiye çıkan 63 yaşındaki Ali Çabuk, kıyıda denizden karaya vurmuş bir insansız hava aracı gördü. İHA'nın fotoğrafını çekerek cep telefonundaki yapay zeka uygulamasına soran ve bombası olmadığını öğrenen Çabuk, 15-20 kilogram ağırlığındaki hava aracını eşi ve torununun yardımıyla arazi aracının bagajına yükleyerek evinin yakınındaki alana götürdü. Durumun muhtara haber verilmesi ve olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine adrese gelen ekipler, bölgede emniyet tedbiri alarak Bomba İmha Uzmanlarını (PAMİT) çağırdı. Ekiplerin incelemesinde üzerinde patlayıcı bulunmadığı tespit edilen İHA, jandarma araçlarına sığmayınca Ali Çabuk tarafından üzeri kapatılarak yine kendi aracıyla karakola götürüldü.

"Yapay zekaya sordum"

Sahilde bulduğu İHA'yı otomobiline yükleme sürecini anlatan Ali Çabuk, "Her sabah eşimle ve torunumla burada geziyoruz. Herhangi lazım olan birşeye denk gelince de alıyoruz. Bahçeye lazım olan şeyleri alıyoruz genelde. Bu sefer baktık ki denizin kenarına İHA yanaşmış. Kenara çektik hemen, cep telefonundan yapay zekaya sordum. O da bana Rusya'dan geldiğini ve içinde bomba olmadığını söyledi. Biz de arabaya yükledik. Sonra götürdük. Bayağı ağırdı. 15-20 kilo gelirdi. Yalnız başıma yükleyemezdim. Eşim ve torunumla kanatlarından tutarak, aracın arka tarafına geçirdik. Memurlara bildirmek için götürdüm oraya. Sonrasında muhtara söyledim, muhtar da jandarmaya haber vermiş. Jandarmalar geldi, incelemelerini yaptılar. Ekiplere bildirdik, jandarmalar Adapazarı'nı aradı. Bomba imha ekiplerini çağırdı. Hatta yaklaşmadık, 500 metre uzağında durduk. Onlar da anlattı, tehlikeli olduğunu söylediler. Bomba imha ekipleri de bir saat sonra kadar geldi, bomba olmadığını tespit ettiler" dedi.

"Bir daha da yapmam böyle bir şey"

Olay yerine gelen ekiplerin güvenlik mesafesi koyduğunu ve yaptığının tehlikeli olduğunu sonradan anladığını belirten Çabuk, "Jandarmalar geldi, incelemelerini yaptılar. Ekiplere bildirdik, jandarmalar Adapazarı'nı aradı. Bomba imha ekiplerini çağırdı. Hatta yaklaşmadık, 500 metre uzağında durduk. Onlar da anlattı, tehlikeli olduğunu söylediler. Bomba imha ekipleri de bir saat sonra kadar geldi, bomba olmadığını tespit ettiler. Korkmadık, çünkü sürekli parçalar geliyordu. Dedim ki 'bir gün ben bunun esasını bulacağım, gelecek bu' dedim ve o gün geldi. Parçaları elimde. Sonrasında tabi ki jandarmalar çok tehlikeli bir şey yaptığımı söyledi. O zaman ne kadar büyük ve tehlikeli bir iş yaptığımı anladım. Bir daha da yapmam böyle bir şey. Direkt jandarmaya haber vereceğim" diye konuştu.

"Çift silindirli güzel bir motoru vardı, karıştırdım biraz"

İHA'nın ailesinde de kendisinde de merak uyandırdığını ve motor kısmını incelediğini söyleyen Çabuk, "Herkes görmek istedi. Onların da hoşuna gitti. Benim de zaten hoşuma gitti. Çift silindirli güzel bir motoru vardı. Karıştırdım biraz. Motoru ile ilgilendim, ön tarafına karışmadım hiç. Orada akü vardı, benzin tankı her şeyi vardı. Oraya pek ellemedim. Motor benim ilgimi çekti. Güzel bir motoru vardı" şeklinde konuştu.

"O kadar büyüktü ki onların arabasına girmezdi, onlara da yardımcı oldum"

Boyutu nedeniyle İHA'nın jandarma araçlarına sığmaması üzerine karakola taşınmasına da yardım ettiğini aktaran Ali Çabuk, "Ben karakola da kendim götürdüm. O kadar büyüktü ki onların arabasına girmezdi. Onlara da yardımcı oldum, hatta kimsenin görmemesi için üstünü kapattık. Kimse görmeden götürdük jandarma karakolunun oraya. Bir odaya koydular, dışarı bile koymadılar" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı