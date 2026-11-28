Sahil Güvenlik, Muğla Milas'ta rahatsızlanan vatandaşı denizden tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı mevkiindeki balık çiftliğinde rahatsızlanan vatandaş, Sahil Güvenlik botuyla deniz yoluyla tahliye edildi. Sahil Güvenlik botuna alınan vatandaş, kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.
Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı mevkiindeki balık çiftliğinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz yolu ile tahliyesi gerçekleştirdi.
Milas Kazıklı açıklarında bulunan balık çiftliğinde bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede sevk edilen Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı