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Sahil Güvenlik, Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

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Balıkesir'in Cunda Adası'nda iskele altında mahsur kalan bir kedi, Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Kurtarma anları kayıt altına alındı.

Sahil Güvenlik, iskele altında mahsur kalan kedi için kurtarma operasyon düzenledi

İskele altında mahsur kalan kediyi Sahil Güvenlik kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nda bir iskelenin altında mahsur kalan kedin için Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma operasyonu düzenledi. Kedinin kurtarılma anları ise saniye saniye kayıt altına alındı.

Alibey (Cunda) Adası'nda balıkçı teknelerinin bağlandığı beton iskelenin altına giren kedi mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından kurtarma operasyonu planlandı. Sahil Güvenlik balık adamlarından bir kişi suya girerek kediyi mahsur kaldığı iskele altındaki kirişten kurtardı. Kediyi yüzerek en yakındaki tekneye taşıyan personel kediyi buradaki arkadaşına teslim etti. Bu anlar ise saniye saniye aksiyon kamerası ve cep telefonları ile kayıt altına alındı. Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada ise Alibey Adası İskelesi'nde mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığında görevli personelimiz tarafından kurtarılmıştır. Her can, her canlı bizim için önemlidir." denildi.

Sahil Güvenlik, Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa
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