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Sahil güvenlik Kuşadası’nda 1, Didim’de 3 kişiyi kurtardı

Sahil güvenlik Kuşadası’nda 1, Didim’de 3 kişiyi kurtardı
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Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde denize giren, geri dönemeyen ve sürüklenen dört kişi Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde denize giren, geri dönemeyen ve sürüklenen dört kişi Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası önlerinde 1 şahsın denize girdiği ve geri dönemediği bilgisinin alınması üzerine başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıs Sahil Güvenlik Botu tarafından sağ ve bilinci açık vaziyette deniz yüzeyinden kurtarılarak Kuşadası Sahili'ne intikal ettirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Didim açıklarında ise 3 şahsın kürek sörfü ile denize açıldığı, sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu şahıslar Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Gümrük İskelesi'ne getirildi. Her iki olayda da kurtarılan şahısları sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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