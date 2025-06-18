Sahil Güvenlik Komutanlığı, kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam başkanlığındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı heyeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Sağlam ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sağlam, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önderimiz, Aziz hatıranız önünde, Mavi Vatan denizlerimizde huzur ve güvenliğin yegane koruyucusu olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 43'üncü kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gururu ve heyecanı İçerisindeyiz. Yüksek öngörünüz ve kahraman milletimizin fedakarlığıyla inşa edilen Türkiye Cumhuriyetimiz bir asrı geride bırakırken bugün bizler bu eşsiz emanete sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın denizlerdeki sarsılmaz gücü olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mavi Vatanımızın emniyeti, milletimizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edecektir. İnsan hayatını önceleyen bakış açısıyla düzensiz göç ile mücadeleden kritik arama kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede yüksek sorumluluk bilinciyle hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeden, 7 gün 24 saat aziz milletimizin yanında, görevinin başında durmaya devam edecektir. Komutanlığımızın 43'üncü kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu ile bizlere emanet bıraktığınız Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağımızı belirtir, Zat-ı Devletinizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederim."

Tören, Sağlam ve sahil güvenlik heyetinin hatıra fotoğrafının çektirmesinin ardından tamamlandı. - ANKARA