Sahil Güvenlik Komutanlığı, kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam başkanlığındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı heyeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam başkanlığındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı heyeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Sağlam ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sağlam, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önderimiz, Aziz hatıranız önünde, Mavi Vatan denizlerimizde huzur ve güvenliğin yegane koruyucusu olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 43'üncü kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gururu ve heyecanı İçerisindeyiz. Yüksek öngörünüz ve kahraman milletimizin fedakarlığıyla inşa edilen Türkiye Cumhuriyetimiz bir asrı geride bırakırken bugün bizler bu eşsiz emanete sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın denizlerdeki sarsılmaz gücü olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mavi Vatanımızın emniyeti, milletimizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edecektir. İnsan hayatını önceleyen bakış açısıyla düzensiz göç ile mücadeleden kritik arama kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede yüksek sorumluluk bilinciyle hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeden, 7 gün 24 saat aziz milletimizin yanında, görevinin başında durmaya devam edecektir. Komutanlığımızın 43'üncü kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu ile bizlere emanet bıraktığınız Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağımızı belirtir, Zat-ı Devletinizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederim."

Tören, Sağlam ve sahil güvenlik heyetinin hatıra fotoğrafının çektirmesinin ardından tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

Tahran'a yeni saldırı! İsrail'in iddiası doğruysa kıyamet kopacak
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Hazırlıklıyız
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Sinsiler, yalancılar

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Sinsiler, yalancılar
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti

Yıkım emrine rağmen evini yıktırmayan adam, evinin üstüne 10 katlı dev piramit dikti
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.