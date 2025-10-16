Sahil Güvenlik İzmir Açıklarında 72 Düzensiz Göçmeni Kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında düzenledikleri iki ayrı operasyonda aralarında 17'si çocuk 72 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Dikili açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen ise yine Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

14 Ekim günü saat 08.45'te İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) bölgeye yönlendirildi. Ekipler, hareket halindeki lastik botu durdurarak aralarında 17'si çocuk toplam 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Aynı gün saat 07.05'te Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Çeşme ilçesi açıklarında tespit edilen bir başka lastik bot, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-86) tarafından durduruldu. Operasyonda 34 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Sürüklenen bottan kurtarıldılar

Yine 14 Ekim günü saat 22.00'de, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-107) görevlendirildi. Denizde zor durumda kalan bottaki 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarılarak güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR