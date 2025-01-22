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Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

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Yangın faciasının yaşandığı ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal otelin yanında bazı tatilcilerin kayak keyfine devam etmesi ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ı küplere bindirdi. Gökbakar "Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş... Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya... Lan siz nasıl insansınız?" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Bolu'daki otel faciasında yitip giden 76 canına ağlarken, kurtarma çalışmaları sırasında bazı tatilcilerin kayak yaptığı görüntüler tepki çekti. O görüntülere tepki gösteren bir isim de komedyen Şahan Gökbakar oldu.

"LAN SİZ NASIL İNSANSINIZ?"

Gökbakar görüntülere ilişkin olarak, "Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş... Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya... Lan siz nasıl insansınız?" ifadesini kullandı.

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

OTELİN KARŞISINDAKİ PİSTTE KAYMAYA DEVAM ETTİLER

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası sonrası, yanan otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde kalan tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüldü.

"KAYAK YAPANLARIN ÇOĞU YABANCI UYRUKLU"

Eskişehir'den Bolu'ya çocuklarına kayak yaptırmak için geldiklerini söyleyen Tamer Avcıoğlu, pistlerde kayanların çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ifade ederek, "Şurada kayanların yanına gittik. Hemen hemen hepsi yabancı. Orada Türk görmedim ben. Dolayısıyla yabancı adamlara 'Burada yangın çıktı, insanlar öldü, yas tut' diyemezsin. Herkesin kendi bileceği iş. Çocuklara kar göstermek için 6-7 saattir yoldayız. Burada otelde de kalmıyoruz zaten. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Buradakiler yardımcı oldular mı ya da olabilirler mi onu da bilmiyorum. Kimse yaklaşmaz yangına" dedi.

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıKara Murat:

Şovmen iş başında. kendisi sanki yemeden içmeden kesikmiş. üzüntüsünden ne yapacağını bilememiş gibi gibiiii

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

herkes reklam peşinde

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Haber YorumlarıGoker Deveci:

Tek kelimeyle haklı adam...

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

gündüz çekilen görüntü o, vefat sayısını akşamüstü açıkladılar, adamlar nerden bilsin. şu durumda saldırılacak en son kişi onlar.

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Haber YorumlarıBurhan Erden:

Gazze de 50.000 tane kardeşimiz ölünce burada nasıl gününü gün ediyor iseniz bugün de burada vefat eden kardeşlerimize bu denli davranmaları gayet normal iman eksikliği olunca böyle oluyor

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Şahan adamlar oraya kayak yapmak için gitmiş ve dünyanın parasını vermişler

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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

TEBRİK EDERİM BU SEFER SİYASETİ İŞİN İÇİNE KOYMADAN VİCDANLI BİR ŞEKİLDE YORUM YAPMIŞSIN.

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Haber YorumlarıOrçun Şakar:

SN.Şahan Gök Bakar Bu İnsanlara yaranamazsın Sessiz Kalsan sessiz kaldı' derler ses çıkarsan reklam derler abi Sen Aç Viskini Yaz Filim seneryonu en iyisi hıç diğer ünlü sanatcılar gibi 3 maymunu oyna bizim insanımız sanarcıların her durumunu alışık ancak duygu sömürüsü yaparsan yaranırsız boşver kral seviliyorsun.

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

İlk defa bu şahsa katılıyorum

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Haber YorumlarıNo Paradox:

Millet nezdinde değersizleşmiş olan kişiliklerini kurtarmanın peşinde olanlar ortaya... Belki de kayanlar çocuk.

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