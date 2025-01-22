Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Türkiye, Bolu'daki otel faciasında yitip giden 76 canına ağlarken, kurtarma çalışmaları sırasında bazı tatilcilerin kayak yaptığı görüntüler tepki çekti. O görüntülere tepki gösteren bir isim de komedyen Şahan Gökbakar oldu.

"LAN SİZ NASIL İNSANSINIZ?"

Gökbakar görüntülere ilişkin olarak, "Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş... Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya... Lan siz nasıl insansınız?" ifadesini kullandı.

OTELİN KARŞISINDAKİ PİSTTE KAYMAYA DEVAM ETTİLER

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası sonrası, yanan otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde kalan tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüldü.

"KAYAK YAPANLARIN ÇOĞU YABANCI UYRUKLU"

Eskişehir'den Bolu'ya çocuklarına kayak yaptırmak için geldiklerini söyleyen Tamer Avcıoğlu, pistlerde kayanların çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ifade ederek, "Şurada kayanların yanına gittik. Hemen hemen hepsi yabancı. Orada Türk görmedim ben. Dolayısıyla yabancı adamlara 'Burada yangın çıktı, insanlar öldü, yas tut' diyemezsin. Herkesin kendi bileceği iş. Çocuklara kar göstermek için 6-7 saattir yoldayız. Burada otelde de kalmıyoruz zaten. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Buradakiler yardımcı oldular mı ya da olabilirler mi onu da bilmiyorum. Kimse yaklaşmaz yangına" dedi.